بالصور... تقديم مواعيد إقلاع بعض الرحلات المتوجهة الى الاردن والخليج العربيّ

صدر عن شركة " " البيان التالي:

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"نظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، تعلن شركة عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من الى الاردن والخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 18 حزيران ولغاية 20 حزيران 2025، وذلك وفقاً للجدول التالي: