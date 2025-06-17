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لبنان

بالصور... تقديم مواعيد إقلاع بعض الرحلات المتوجهة الى الاردن والخليج العربيّ

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:13
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صدر عن شركة "طيران الشرق الأوسط" البيان التالي:
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"نظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 18 حزيران ولغاية 20 حزيران 2025، وذلك وفقاً للجدول التالي:
 
                                          
 
 
 
 
 
 
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