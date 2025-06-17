كفالة مالية تتيح إطلاق المحامي المدعى عليه في ملف سلامة

استجوب رئيس الهيئة الاتهامية في القاضي ، المحامي المدعى عليه في ملفّ حاكم السابق ، وفي نهاية الجلسة قرر تركه لقاء كفالة مالية قدرها مليارا . (الوكالة الوطنية)

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