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لبنان

كفالة مالية تتيح إطلاق المحامي المدعى عليه في ملف سلامة

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:10
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 استجوب رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي نسيب إيليا، المحامي مروان عيسى الخوري المدعى عليه في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وفي نهاية الجلسة قرر تركه لقاء كفالة مالية قدرها مليارا ليرة لبنانية. (الوكالة الوطنية)
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