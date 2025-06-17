الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي

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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها اليوم برئاسة ، وحضور مقرر اللجنة النائب عطالله، إلى جانب عدد من النواب: بلال ، عماد ، ، غازي زعيتر، أشرف بيضون، أسامة سعد، علي خريس، الجميل، ، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ياسين ياسين، ، محمد خواجة وحليمة قعقور، وذلك لمتابعة دراسة جدول أعمالها.وكانت اللجنة قد أقرت في جلستها السابقة آلية تتعلق بدرس اقتراح قانون استقلالية العدلي، استناداً إلى المشروع المرفق بملاحظات ، والذي أُحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 13 أيار 2025، ويهدف إلى تنظيم القضاء العدلي.وخلال جلسة اليوم، بدأت اللجنة مناقشة المواد الواردة في الاقتراح، وتركّز بشكل موسّع حول المواد المتعلقة بتشكيل ، حيث تباينت الآراء بين عدة اقتراحات: طرح ينص على وجود ثلاثة أعضاء حكميين والباقي منتخبين، واقتراح الوزارة بتعيين عضوين إضافيين إلى جانب الثلاثة الحكميين، ورأي يدعو لوجود أربعة أعضاء حكميين، ورأي آخر يطالب بأن يكون جميع الأعضاء منتخبين.ونظراً لضيق الوقت، رُفعت الجلسة على أن تُستكمل مناقشة المواد في الجلسة المقبلة.