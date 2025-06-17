تعديل موعد استقبال معاملات مكتب عقاري عاليه

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أعلن رئيس المكتب العقاري المعاون في سرايا عاليه في بيان، "أن سيستقبل يوم الثلاثاء 24 حزيران بدل يوم الخميس 26 حزيران الحالي، المعاملات الجديدة العائدة للقرى والبلدات الواقعة عقاريا ضمن نطاق قضاء عاليه، وذلك لمصادفة يوم 26 الحالي يوم عطلة رسمية، لمناسبة رأس السنة الهجرية.وأوضح أنه "يستثنى من هذه المناطق العقارية كل من ، الأمراء، ، بلبيبل، بمكين، ، ، عاليه، دير قوبل وعين عنوب".وطلب من المعنيين التقيد بتاريخ 24 حزيران المشار إليه على أن تحدد المواعيد التي تلي لاحقا.