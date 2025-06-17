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لبنان

تعديل موعد استقبال معاملات مكتب عقاري عاليه

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:40
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أعلن رئيس المكتب العقاري المعاون في سرايا عاليه في بيان، "أن مكتب عاليه سيستقبل يوم الثلاثاء 24 حزيران بدل يوم الخميس 26 حزيران الحالي، المعاملات الجديدة العائدة للقرى والبلدات الواقعة عقاريا ضمن نطاق قضاء عاليه، وذلك لمصادفة يوم 26 الحالي يوم عطلة رسمية، لمناسبة رأس السنة الهجرية.
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وأوضح أنه "يستثنى من هذه المناطق العقارية كل من القبة، الأمراء، العمروسية، بلبيبل، بمكين، عرمون، بشامون، عاليه، دير قوبل وعين عنوب".
 
وطلب من المعنيين التقيد بتاريخ 24 حزيران المشار إليه على أن تحدد المواعيد التي تلي لاحقا.
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