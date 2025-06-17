الخطيب إطلع من حمية على ملف إعادة الاعمار

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استقبل المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، في مقر المجلس في الحازمية، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار والوزير السابق الدكتور ، حيث اطلع على ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان ، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في والمنطقة.هنأ الشيخ الخطيب الدكتور على توليه منصبه، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، ومشددًا على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار لضمان عودة المتضررين إلى منازلهم والنازحين إلى قراهم، مؤكدًا أن إعادة الإعمار واجب وطني يجب أن تكون أولوية للدولة في هذه المرحلة.كما استقبل الشيخ الخطيب عضو ، المهندس عماد فقيه، الذي استعرض معه الشؤون الإنمائية الخاصة بالعاصمة.ونوه الخطيب بانتخاب فقيه، مشيدًا بروح التوافق التي سادت الاستحقاق البلدي في بيروت، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلديات لتحقيق التنمية في مختلف المناطق.