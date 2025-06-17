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لبنان

الخطيب إطلع من حمية على ملف إعادة الاعمار

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:29
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار والوزير السابق الدكتور علي حمية، حيث اطلع على ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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هنأ الشيخ الخطيب الدكتور حمية على توليه منصبه، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، ومشددًا على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار لضمان عودة المتضررين إلى منازلهم والنازحين إلى قراهم، مؤكدًا أن إعادة الإعمار واجب وطني يجب أن تكون أولوية للدولة في هذه المرحلة.

كما استقبل الشيخ الخطيب عضو مجلس بلدية بيروت، المهندس عماد فقيه، الذي استعرض معه الشؤون الإنمائية الخاصة بالعاصمة.

ونوه الخطيب بانتخاب فقيه، مشيدًا بروح التوافق التي سادت الاستحقاق البلدي في بيروت، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلديات لتحقيق التنمية في مختلف المناطق.
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