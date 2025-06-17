بمواكبة الجيش... حملة لفرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة لإزالة كافة المخالفات

قامت فرق الصيانة التابعة لشركة بمواكبة أمنية من قبل فوج التدخل السادس في الجيش، بإزالة كافة المخالفات عن الشبكة الكهربائية في منطقة النهر.

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وأوقف الجيش المعتدين على الشبكة، وأحالهم إلى المختص.

وشكرت ادارة كهرباء الجيش على مواكبته لهذه العملية.