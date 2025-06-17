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لبنان

بمواكبة الجيش... حملة لفرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة لإزالة كافة المخالفات

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:50
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قامت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة بمواكبة أمنية من قبل فوج التدخل السادس في الجيش، بإزالة كافة المخالفات عن الشبكة الكهربائية في منطقة تعلبايا جلالا النهر.
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وأوقف الجيش المعتدين على الشبكة، وأحالهم إلى القضاء المختص.
وشكرت ادارة كهرباء زحلة الجيش على مواكبته لهذه العملية.
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