انتخابات بلدية واتحادية في مرجعيون والشوف

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شهدت سرايا اليوم انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية ، بحضور قائمقام وكامل ، حيث فاز سهيل أبو جمرا برئاسة البلدية بالتزكية، وانتُخبت السيدة تانيا أنطوان برنابا نائبة للرئيس.وفي ، عقدت جلسة انتخابية في مكتب قائمقام ، أسفرت عن فوز رئيس بلدية جون يوسف خرياطي برئاسة اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي، وجمال سالم العاكوم، رئيس بلدية ، نائباً للرئيس.