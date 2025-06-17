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لبنان

انتخابات بلدية واتحادية في مرجعيون والشوف

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:38
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شهدت سرايا مرجعيون اليوم انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية دير ميماس، بحضور قائمقام القضاء وسام الحايك وكامل أعضاء المجلس البلدي، حيث فاز سهيل أبو جمرا برئاسة البلدية بالتزكية، وانتُخبت السيدة تانيا أنطوان برنابا نائبة للرئيس.
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وفي بيت الدين، عقدت جلسة انتخابية في مكتب قائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي، أسفرت عن فوز رئيس بلدية جون يوسف خرياطي برئاسة اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي، وجمال سالم العاكوم، رئيس بلدية بسابا، نائباً للرئيس.
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