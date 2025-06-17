"الريجي" تحوّل 114 مليون دولار إلى الخزينة.. والأرباح لعام 2024 تجاوزت 400 مليون

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استقبل جو ، حيث جرى البحث في سبل تفعيل عمل مجلس الاعتماد اللبناني (COLIBAC)، الذي يُعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والمعايير التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، وتنظيم إصدار شهادات المطابقة ومراقبة أنشطة بعض الجهات المانحة في . وتم التطرق أيضاً إلى موازنة ، مع إمكانية زيادتها لتنفيذ مشاريع ملحّة.كما عرض الوزير جابر خلال اللقاء الدراسة التي تُعدها لتخصيص مساحات من أملاك الدولة بهدف إنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق ، في إطار خطة دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل.وفي سياق آخر، تسلّم الوزير جابر من حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) سقلاوي، الدفعة الأخيرة من عائدات المؤسسة عن عام 2024، والتي بلغت 114 مليون دولار، من أصل مجموع الأرباح التي وصلت إلى 402 مليون دولار. كما سبق أن سلّمت الريجي مبلغ 35 مليون دولار كدفعة أولى عن أرباح عام 2025، على أن تُستكمل الدفعات لاحقاً.وأشار سقلاوي عقب اللقاء، إلى أن تحقيق هذه العائدات في ظل ظروف الحرب والعدوان يُعد إنجازاً، موجهاً التحية للعاملين في الريجي الذين واصلوا عملهم رغم المخاطر الأمنية.وفي إطار منفصل، التقى الوزير جابر رئيس إبراهيم يرافقه وفد من شركة "رامكو" المختصة بأعمال التنظيف في العاصمة، حيث عبّر الوفد عن شكره لتوقيع وزير المالية على مراسيم المدفوعات المستحقة للشركة.