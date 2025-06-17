وزارة التربية تنشر نتائج تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررًا من العدوان

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تماشيًا مع ما سبق وأعلنته ، وفي إطار متابعة تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررًا من العدوان ، أنجزت الوزارة بالتعاون مع للبحوث والإنماء دراسة ميدانية شملت 96 مدرسة، أي ما يمثل 28٪ من مجمل المدارس الواقعة في ، ، ، والضاحية الجنوبية.وقد أُجريت الدراسة خلال الأسبوع الرابع من شهر أيار 2025، وغطّت جميع فروع الصف الثالث الثانوي (الاجتماع والاقتصاد، العلوم العامة، علوم الحياة، الآداب والإنسانيات)، بهدف تقييم مدى التقدم في إنجاز المناهج حتى تاريخ 15 حزيران 2025، وذلك بعد قرار الوزارة تمديد العام الدراسي حتى 13 حزيران.وأظهرت البيانات أن الغالبية الكبرى من المدارس أنجزت الأهداف والكفايات المطلوبة بنسبة تراوحت بين 90٪ و100٪. ومن منطلق الحرص على العدالة التربوية، تم تحليل البيانات بشكل فردي لكل مدرسة على حدة. وفي الحالات التي سُجّل فيها إنجاز جزئي، اختصاصيو المواد في الأقسام الأكاديمية المشتركة إلى التواصل مع المدارس المعنية، لإجراء متابعة دقيقة وتحديد الدروس أو المفاهيم غير المنجزة بشكل فعال.وبيّنت الدراسة أن معظم المواد الدراسية تم إنجازها بالكامل في مختلف المدارس، دون وجود ثغر جوهرية. أما في بعض الحالات التي لم يُستكمل فيها المنهج بشكل كامل، فقد اقتصر النقص على الفصل الأخير أو مفاهيم محددة. وعلى هذا الأساس، وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي توصيات واضحة إلى للتربية ورئيس اللجان الفاحصة الأستاذ ، لأخذ هذه الفروقات المحدودة في الاعتبار عند إعداد أسئلة الامتحانات الرسمية، حرصًا على تحقيق العدالة بين جميع المتعلمين.وأكدت الوزارة مجددًا التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ المناهج بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الامتحانات في أجواء ملائمة لجميع المرشحين.وفي هذا السياق، تُذكّر العالي الطلاب بمواعيد الامتحانات الرسمية وفقًا للجدول المحدد، وتدعو جميع المرشحين إلى الاستعداد الجيد، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتهم التعليمية.