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لبنان

شيخ العقل التقى المولوي واتصل بالبطريرك اليازجي

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:49
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت اليوم، وزير الداخلية والبلديات السابق بسام المولوي، مهنئاً بعيد الاضحى المبارك، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان وتطورات المنطقة. 
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 وأجرى شيخ العقل اتصالا هاتفياً بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي للروم الأرثوذكس، للاطمئنان الى صحته. 

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