شيخ العقل التقى المولوي واتصل بالبطريرك اليازجي

استقبل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور ، الطائفة في اليوم، والبلديات السابق ، مهنئاً بعيد الاضحى المبارك، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في وتطورات المنطقة.

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وأجرى شيخ العقل اتصالا هاتفياً بالبطريرك للروم الأرثوذكس، للاطمئنان الى صحته.