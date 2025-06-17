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لبنان
وزير الداخلية: مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان
Lebanon 24
17-06-2025
|
12:47
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استقبل
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
، في مكتبه اليوم،
وزير الصناعة
جو
عيسى
الخوري
وتم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
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كما عرض للأوضاع العامة مع
النائب محمد
يحيى، ثم التقى النائب وضاح الصادق وجرى البحث في شؤون انمائية.
وخلال لقائه وفدا من جمعية "جاد"
شبيبة
ضد المخدرات برئاسة
جوزف
الحواط ، أكد الوزير الحجار أن "مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان وبصورة خاصة لدى
وزارة الداخلية
".
كما استقبل وفدا من الجمعية
اللبنانية
من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" بحضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس حيث استمع الى شرح مفصل حول الدور الذي تقوم به الجمعية في مواكبة الاستحقاقات
الانتخابية
.
والتقى ايضا ممثل
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في
لبنان
إيفو فرايجسن وعرض معه لعمل المفوضية.
واستقبل الوزير الحجار محافظ مدينة
بيروت
القاضي
مروان عبود
.
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