وزير الداخلية: مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان

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استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، جو وتم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.كما عرض للأوضاع العامة مع يحيى، ثم التقى النائب وضاح الصادق وجرى البحث في شؤون انمائية.وخلال لقائه وفدا من جمعية "جاد" ضد المخدرات برئاسة الحواط ، أكد الوزير الحجار أن "مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان وبصورة خاصة لدى ".كما استقبل وفدا من الجمعية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" بحضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس حيث استمع الى شرح مفصل حول الدور الذي تقوم به الجمعية في مواكبة الاستحقاقات .والتقى ايضا ممثل في إيفو فرايجسن وعرض معه لعمل المفوضية.واستقبل الوزير الحجار محافظ مدينة القاضي .