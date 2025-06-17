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لبنان

وزارة الأشغال تصدر بيانًا بشأن المواطنين العالقين في أنطاليا التركية

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:17
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صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي: "في إطار المتابعة الحثيثة لأوضاع اللبنانيين العالقين في مدينة أنطاليا التركية، تعلن وزارة الأشغال العامة والنقل، وبتوجيهات من معالي الوزير فايز رسامني، عن توفير ثلاثة خيارات متاحة أمام المواطنين الراغبين بالعودة إلى لبنان، وذلك حرصًا على تأمين سلامتهم وضمان عودتهم في أسرع وقت ممكن:
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أولًا: إمكانية الانتقال برًا أو جوًا من مدينة أنطاليا إلى مدينة إسطنبول، ومنها يمكن حجز تذاكر على الرحلات المتجهة إلى بيروت.

ثانيًا: يمكن للمواطنين انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي تجريها شركة "نخال" مع عدد من شركات الطيران التركية بهدف تأمين رحلة جوية مباشرة من أنطاليا إلى بيروت، ريثما تكتمل الإجراءات اللازمة.

ثالثًا: وسيلة بحرية متوفرة عبر باخرة سياحية ستغادر من ميناء طرابلس اللبناني إلى ميناء مرسين في تركيا، بهدف نقل اللبنانيين من مرسين، ثم إعادتهم على متن الباخرة إلى لبنان. على أن تنطلق الرحلة صباح يوم الأربعاء 18 حزيران وتعود إلى لبنان يوم الخميس 19 حزيران.

تؤكد الوزارة أن هذه الخيارات الثلاثة وضعت في تصرّف المواطنين لتمكين كل فرد من اختيار الطريقة الأنسب له، وتدعوهم إلى التنسيق مع الجهات المعنية وشركات السفر لضمان سير الإجراءات بسلاسة وأمان".
 
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