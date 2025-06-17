وزارة الأشغال تصدر بيانًا بشأن المواطنين العالقين في أنطاليا التركية

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صدر عن البيان الآتي: "في إطار المتابعة الحثيثة لأوضاع اللبنانيين العالقين في مدينة أنطاليا ، تعلن وزارة الأشغال العامة والنقل، وبتوجيهات من معالي الوزير ، عن توفير ثلاثة خيارات متاحة أمام المواطنين الراغبين بالعودة إلى ، وذلك حرصًا على تأمين سلامتهم وضمان عودتهم :أولًا: إمكانية الانتقال برًا أو جوًا من مدينة أنطاليا إلى مدينة إسطنبول، ومنها يمكن حجز تذاكر على الرحلات المتجهة إلى .ثانيًا: يمكن للمواطنين انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي تجريها شركة " " مع عدد من شركات الطيران التركية بهدف تأمين رحلة جوية مباشرة من أنطاليا إلى بيروت، ريثما تكتمل الإجراءات اللازمة.ثالثًا: وسيلة بحرية متوفرة عبر باخرة سياحية ستغادر من اللبناني إلى ميناء مرسين في ، بهدف نقل اللبنانيين من مرسين، ثم إعادتهم على متن الباخرة إلى لبنان. على أن تنطلق الرحلة صباح يوم الأربعاء 18 حزيران وتعود إلى لبنان يوم الخميس 19 حزيران.تؤكد الوزارة أن هذه الخيارات الثلاثة وضعت في تصرّف المواطنين لتمكين كل فرد من اختيار الطريقة الأنسب له، وتدعوهم إلى التنسيق مع الجهات المعنية وشركات السفر لضمان سير الإجراءات بسلاسة وأمان".