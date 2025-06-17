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لبنان
في طرابلس.. احتراق محل بشكل كامل
Lebanon 24
17-06-2025
|
15:08
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اندلع حريق داخل محل كهرباء سيارات يعود لآل "ت" في منطقة الخناق بمدينة
طرابلس
، ما أدى إلى احتراق كامل محتويات المحل وتسجيل أضرار مادية جسيمة، حسب مندوبة "
لبنان24
".
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وسارعت عناصر من الدفاع المدني بمساندة من الأهالي إلى موقع الحريق، حيث تم العمل على إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.
ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية، فيما بدأت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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