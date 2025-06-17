في طرابلس.. احتراق محل بشكل كامل

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اندلع حريق داخل محل كهرباء سيارات يعود لآل "ت" في منطقة الخناق بمدينة ، ما أدى إلى احتراق كامل محتويات المحل وتسجيل أضرار مادية جسيمة، حسب مندوبة " ".وسارعت عناصر من الدفاع المدني بمساندة من الأهالي إلى موقع الحريق، حيث تم العمل على إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية، فيما بدأت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.