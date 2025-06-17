لهذه المعطيات يوحي "حزب الله" أنه "خارج المعركة" الإقليمية الحالية

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كتب في" النهار":لدى أوساط في كلاما متصلا له مصدران:الأول خصوم الحزب الذين ذهبوا في إطلاق فيض من التحذيرات له من مغبة القيام بأي مغامرة على غرار مغامرة "حرب الإسناد"، ما جعله يظهر بمظهر الفاقد للرشد والمغامر الذي لا بد من كبح جماحه عبر الضغط عليه وإحراجه.كما كان التركيز على عجزه عن نجدة حليفه في الوقت الذي احتاج هذا الحليف إلى من ينصره بعدما فقد "أذرعه" الإقليمية التي كان يتخذها جدارا يقاتل عبرها.الثاني أن الدولة هي من كبّل يد الحزب ومنعها من الانزلاق في أي مغامرة بفعل ضغوط وتحذيرات مارسها على الحزب وشاركت فيها ، مما جعله يعطي وعدا قاطعا بأن يظل ساكنا ومنضبطا تحت .ورغم تلك المناخات الواعدة، بقي على نظرته القلقة والمتخوفة من أداء الحزب، فوضعه تحت مجهر الرصد والتتبع الدقيقين ليفهمه أنه ولو كان مستغرقا في حربه الجديدة فإنه ليس بغافل عنه.لذا بدا الموقف الإسرائيلي الأول كأن واثقة من أن الحزب ليس في وارد أي مغامرة إسنادا لطهران، بناء على معطيات ميدانية وصلتها، ولكن لم يمضِ وقت طويل حتى ظهر موقف إسرائيلي مغاير حذر بما يشبه التأكيد أن الحزب سيدخل المعركة.حيال كل هذه الوقائع المتزاحمة، كان لافتا حرص الحزب على تقنين الكلام عن الحرب المستجدة، واكتفى بموقف الراصد لمسار الأمور التي يدرك تماما أنها تمسه وتعنيه مباشرة. لذا الحزب إلى تسمية "خلية أزمة" تصدر تقييما لتطور الأحداث على مدى الساعة، يقينا منه أن المواجهة قد تتعدى "حرب الأيام"، واعتقادا منه أن هجوم على هو ذروة الهجوم الإسرائيلي على محور ، ظنّا من تل أبيب أن كل ما حققته من إنجازات سيبقى محدود الفائدة إن ظلت إيران قادرة ومتمكنة.وبالإجمال، كل المؤشرات توحي أن الحزب لن يكون للمرة الأولى حاضرا في معركة إقليمية يخوضها المحور، لكنه حريص على ألا يعطي تطمينات كاملة في هذا الشأن