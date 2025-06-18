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لبنان

بعد تهديد ترامب لخامنئي... ماذا قال الخطيب؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:57
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صدر عن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب البيان الآتي:
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"لم تفاجئنا تصريحات ومواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الايام الماضية، حيال الحرب العدوانية الاسرائيلية على الجمهورية الاسلامية  الايرانية، فنحن من الاساس نعتبر أن حروب الكيان الاسرائيلية في منطقتنا وعلى شعوبنا، هي حروب أميركية خالصة بأدوات اسرائيلية، ومن ضمنها الحرب على الجمهورية الاسلامية". 

أضاف: "لكن أن يتعرض الرئيس الاميركي في تصريحاته بالأمس الى مرجع روحي وديني كبير من وزن آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي وتهديده المباشر بالقتل، فإن ذلك لخروج سافر عن القيم والتقاليد والأعراف والقوانين الانسانية والدولية، بما يظهر الرئيس الاميركي كقاطع طريق، وليس قائدا ورئيسا وزعيما لأقوى دولة في العالم". 

تابع: "اننا اذ نشجب وندين هذه العنجهية الاميركية التي لم يسبق لها مثيل، ندعو العالم العربي والاسلامي والعالم الحر وقادة الدول والمؤسسات الدولية، الى ادانة هذا التصرف الذي لن تقتصر تبعاته على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقائدها الاول، بل سيطال كل الدول وقادتها والتجرؤ على كل القيم الاخلاقية والانسانية، ويحملنا على تنبؤ المزيد من الأزمات الدولية في ظل هذه الروحية الخارجة على كل ما تبقى من قيم في هذا العالم". 

وختم: "كما نناشد المرجعيات الروحية الاسلامية والمسيحية في العالم، التصدي لمثل هذه المواقف، حرصا على مواقعها وأدوارها في محاربة العنف والتطرف والارهاب".
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