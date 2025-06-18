Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية يتسلم كتاب "النور الساطع" من فوزي عساكر

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1377988-638858316582724948.jpg
Doc-P-1377988-638858316582724948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس تحرير "العالمية" الإعلامي فوزي عساكر ونجله أنطوني، في حضور مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، وقدّم عساكر إلى الرئيس عون كتابه السياسي "النور الساطع"، ونسخة من مشروعه التربوي الذي سبق أن قدّمه إلى وزيرة التربية ريما كرامي قبل  أسابيع.
Advertisement

وأفاد عساكر في بيان، أنه "تداول مع عون مواضيع إعلامية وتربوية، وتطرّقا إلى الوضعين السياسي والأمني في الشرق الأوسط جرّاء الحرب الإسرائيلية - الإيرانية وانعكاسها على لبنان".
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا
lebanon 24
18/06/2025 09:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان تسلم من قمير كتابه الجديد
lebanon 24
18/06/2025 09:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لوائح إنتخابية شمالية توجه كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعادة إجراء الانتخابات في طرابلس
lebanon 24
18/06/2025 09:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جنوب افريقيا وبنغلادش ورواندا
lebanon 24
18/06/2025 09:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-18
02:15 | 2025-06-18
02:02 | 2025-06-18
02:00 | 2025-06-18
01:45 | 2025-06-18
01:42 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24