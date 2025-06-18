رئيس الجمهورية يتسلم كتاب "النور الساطع" من فوزي عساكر

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية ، رئيس تحرير "العالمية" الإعلامي فوزي عساكر ونجله أنطوني، في حضور الإعلام في رفيق شلالا، وقدّم عساكر إلى كتابه السياسي "النور الساطع"، ونسخة من مشروعه الذي سبق أن قدّمه إلى وزيرة التربية ريما كرامي قبل أسابيع.وأفاد عساكر في بيان، أنه "تداول مع عون مواضيع إعلامية وتربوية، وتطرّقا إلى الوضعين السياسي والأمني في جرّاء الحرب - وانعكاسها على ".