رومانوس من معراب: تم تصحيح المسار الانتخابي في جزين

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على أثر فوز " " برئاسة رئاسة اتحاد بلديات جزين ونيابة الرئاسة، التقى رئيس حزب في معراب وفداً من الاتحاد ضم رئيسه ورئيس بلدية "لبعا" الدكتور بسام رومانوس، رئيس بلدية "حيتولة ووادي الليمون" طوني ديب، رئيس بلدية "صيدون" فادي خوند، رئيس بلدية "عاراي" مارون السويدي، رئيس بلدية "عازور" جوزيف عازوري، بلدية "صيدون" بسام خوند، مندوبة بلدية "الميدان" في الاتحاد فيرا سماحة، مندوب بلديّة "صفاريه" إيلي رزق الله، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين سابقاً فادي رومانوس، منسق المنطقة في "القوات" جورج نجم ونائبه ناجي بو نادر، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، في حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر.وعقب اللقاء، أعرب رومانوس عن شكره الدولة ممثلةً بفخامة رئيس البلاد جوزاف عون " إبن هذه المنطقة، وأشكر أهلي وأخوتي وحزب القوات الذي كان من أكبر الداعمين لي في أغلب بلدات منطقة جزين، كما أوجّه تحيّة إلى رؤساء البلديات وضيعهم وأهلهم".رومانوس الذي أشار إلى أن الغد هو يوم جديد، أكد أن هناك ثمة مسؤولية كبيرة على أكتافي ولكن أنا أحب التحديّ الإنمائيّ وسياستي ستكون سياسة إنمائية متوازنة لقضاء جزين كله، من "لبعا"، إلى "كفرجرة" والى كل بلدة في جزين."ورداً على سؤال شدّد رومانوس على أن سياسته ستكون عادلة، صادقة وشفافة، في سبيل إدارة قويّة هدفها مصلحة الشباب في منطقة جزين التي ستشهد نقلة نوعيّة".وبعدما أكد أن جزين هي رمز التعايش والعيش المشترك للأديان والطوائف كلها، أعلن رومانوس عن تشكيل فريق عمل للبدء بدراسة مختلف الملفات لإنجازها في وقت قصير، ومع أن الاتحاد يعاني عجزا ماديّا كبيرا، إلا أن فئة كبيرة من أهالي المنطقة مستعدة لتقديم المساعدة من خلال تمويل الاتحاد شرط أن تلمس الثقة والعمل الجدي."أما عن أبرز مشاريع الاتحاد، فقال: "رئيس الاتحاد لا يمكنه بمفرده إنجاز أي مخطط، باعتبار أن المشاريع تحتاج إلى عمل كامل متكامل ينفذها فريق شفاف وقويّ من أجل مصلحة المنطقة".وأضاف: "أمام الاتحاد ملفات كثيرة يجب متابعتها، بدءاً من الطرقات، مرورًا بالكهرباء والنفايات والمياه والكوارث، وصولاً إلى الصحة والسياحة. ولفت إلى أنه سيتواصل مع الوزراء والوزارات المعنية والسفارات الصديقة، والمغتربين الميسورين للمساعدة في تنفيذ هذه المشاريع."وحول ما قاله رئيس " الحرّ" عن "أنه يريد تصحيح المسار الانتخابي في جزين" علّق رومانوس قائلاً : "معه حق ، لقد تم اليوم تصحيح المسار".وختم: "من شكّ في جزين هي الدولة اللبنانية وأهالي جزين".