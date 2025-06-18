ماذا لو دخلت أميركا في الحرب؟

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وفي ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في ظلّ الضربات المتبادلة المتواصلة، يطفو على سطح هذه التطورات والأحداث الدراميتيكية والخطيرة سؤال جوهري، وهو: هل ستجد نفسها مضطّرة لدخول هذه الحرب المفتوحة، وماذا يمكن أن يحصل في حال قرّرت التدخل عسكريًا؟حتى الساعة، تتجنب الإدارة الأميركية التورّط المباشر في المواجهة، مكتفية بدعم إسرائيل سياسيًا ولوجستيًا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. إلا أن واشنطن وضعت قواتها في حالة تأهب في قواعدها المنتشرة في الخليج والعراق وسوريا، وهي تتخذ كل الاحتياطات الممكنة للمواجهة في ظل تقديرات باحتمال أي تصعيد مفاجئ قد يستهدف المصالح الأميركية أو حلفاءها في المنطقة.فالبيت الأبيض يدرك أن التدخل المباشر في الحرب قد يحوّل النزاع من مواجهة إقليمية إلى صراع دولي، وهو سيناريو يحاول الرئيس تفاديه، وإن كانت تصريحاته العلنية تشير إلى أن خيار التدّخل قد بدأ يغلب على خيار الاكتفاء بتقديم الدعم اللوجستي لإسرائيل، وهو حذّر في آخر تصريح له طهران من التمادي في اختبار صبر الولايات المتحدة الأميركية.السيناريو الأكثر ترجيحًا للتدخل الأميركي يتمثل في مدى قدرة على التعرّض للقواعد أو الجنود الموجودين في المنطقة عبر هجمات، سواء أكانت مباشرة، أو من خلال حلفائها في العراق وسوريا، أو إذا أدّت الهجمات الإيرانية إلى سقوط عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين أو إلى تهديد وجودي للدولة العبرية. وهذا ما قاله في آخر تصريح له عندما أشار إلى عبثية سقوط الأبرياء في هذه الحرب المفتوحة.كما أن فتح جبهة جديدة عبر الجنوب اللبناني إذا طلبت إيران ذلك من "حزب الله" قد يُسرّع في اتخاذ قرار التدخل، خصوصًا إذا شعرت واشنطن بأن إسرائيل على وشك الانهيار تحت ضغط الجبهات المتعددة.أمّا إذا دخلت الولايات المتحدة في هذه الحرب لصالح إسرائيل تحت حجّة حماية مصالحها في المنطقة، فإن المنطقة ستواجه زلزالًا استراتيجيًا ستكون له ارتدادات كبرى، أبرزها تصعيد إقليمي واسع، بحيث ستجد إيران نفسها مجبرة على أن تردّ بقصف قواعد أميركية في العراق وسوريا، وربما في الخليج العربي، وتدفع بحلفائها نحو التصعيد الشامل، ما يهدد بإشعال أكثر من جبهة.ولا يُستبعد في هذه الحال أن تغلق إيران مضيق هرمز أو على الأقل عرقلة الملاحة التجارية فيه، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ويهدد بإرباك الاقتصاد العالمي.أمّا إذا قرّر "حزب الله" الدخول في المعركة، بطلب من طهران، وفي شكل واسع، فإن هذا التدّخل سيعرّض حتمًا لانهيار أمني شامل، مع ما لهذا الأمر من تداعيات خطيرة على الكيان اللبناني برمّته، خصوصًا أن لبنان يقف على شفير انهيار مالي غير مسبوق، مع ما حملته هذه الحرب من تداعيات مباشرة على الموسم السياحي في صيف كان يعلّق عليه اللبنانيون الآمال العريضة.