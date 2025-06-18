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لبنان

رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يقوم بزيارة للزاوية القادرية في عكار

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:00
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زار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع المحامي محمد حسين البعريني، الزاوية القادرية في عكار، حيث التقى في حضور النائب وليد البعريني. الشيخ عبد اللطيف أحمد بكار زكريا.
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تأتي الزيارة غداة انتخابه رئيسًا للاتحاد، في إطار التواصل مع الفاعليات والمكونات العكارية.
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