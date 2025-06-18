رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يقوم بزيارة للزاوية القادرية في عكار

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زار بلديات المحامي محمد ، الزاوية القادرية في ، حيث التقى في حضور النائب . أحمد بكار زكريا.تأتي الزيارة غداة انتخابه رئيسًا للاتحاد، في إطار التواصل مع الفاعليات والمكونات العكارية.