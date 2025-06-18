العبسي ومطارنة السينودس يزورون بيت الأب بشارة أبو مراد في زحلة للصلاة والتأمل

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تأتي الزيارة، بحسب بيان، ضمن برنامج السينودس المنعقد في زحلة، وهي تحمل أبعادًا روحية وتاريخية، إذ إن الأب بشارة أبو مراد يُعتبر من أبرز وجوه القداسة في الكنيسة الرومية الملكية، وقد يتم إعلان تطويبه رسميًا في وقت قريب، ما جعل من مكان ولادته وبيته محطة للحجّ والصلاة.وأعطى الأرشمندريت الصغبيني لمحة تاريخية عن بيت المكرّم الأب بشارة ابو مراد وكيف انتقلت ملكيته الى الرهبانية الباسيلية المخلصية التي اشرفت على ترميمه وفتحه امام المؤمنين.كما كانت كلمة لراعي ابرشية المطران ميلاد الجاويش تحدث فيها عن حياة الأب بشارة ابو مراد وخدمته في الرعايا وتعاطيه مع الفقراء ومساعدتهم الى ان رقد بالرب يوم سبت الأموات في شباط 1930. والمطران الجاويش اشرف على فيلم "سراج الوادي" الذي يروي سيرة حياة ابونا بشارة، وكان قد جمع يوميات دير المخلص في جون حيث امضى سنوات حياته الثلاثة الأخيرة، وفيها ذكر للأعاجيب التي حصلت على يده.كما تحدث للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب الذي اضاء على مفاصل هامة في حياة المكرّم أبو مراد مؤكدًا أن "هناك رهبانًا كثرًا من الرهبانية عاشوا حياة القداسة على الأرض ومنهم المطران كليمنضس بحوث"، وطلب "تقديم اوراق طلب اعلان قداسته الى ".صودف موعد الزيارة مع دعوة اللجنة التنسيقية العامة لخميس الجسد يوم الثلثاء يوم صلاة في الكنائس تحت عنوان "زحلة مدينة تصلي"، فرفع البطريرك العبسي والأساقفة الصلاة على نية السلام في والمنطقة، مشاركين المؤمنين في زحلة صلواتهم، كما تليت صلاة خاصة من أجل إعلان قداسة الأب بشارة أبو مراد.