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لبنان

بيان هام من الأمن العام: السماح بمغادرة العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقامتهم مجانًا

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:15
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام السماح بمغادرة العرب والأجانب عبر مطار رفيق الحريري الدولي المنتهية صلاحية إقامتهم مهما كان نوعها (مرور سنوية، موقتة ....) إعتبارًا من تاريخ 13/06/2025 مجانًا من دون استيفاء رسم تأخير ومن دون الحاجة لضم براءة ذمة من وزارة العمل لحاملي إقامة العمل.
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وتسوّى أوضاعهم لدى شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدوليّ شرط إبراز ما يثبت وجود حجز تذكرة سفر بإسم صاحب العلاقة خلال فترة تعليق الرحلات من دون إصدار أي تدبير بحقهم.
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