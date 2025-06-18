الراعي افتتح "حديقة الصلاة" ويكرّس "كنيسة سيّدة الأرز" في حريصا

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افتتح البطريرك الكاردينال مجمع "حديقة الصلاة" و"درب " و" سيّدة " وصالة السينمائية، في مزار سيّدة – ، في حضور جمع من المؤمنين والكهنة والشخصيات الروحية والرسمية.استهلّ الاحتفال بعرض فيلم وثائقي من اخراج اسعد شديد عن تاريخ المزار، تخلّله محطات مضيئة من مسيرة إيمان وتجذّر وطني شكّلتها جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة منذ تأسيس هذا الصرح الإيماني. بعدها، انتقل صاحب الغبطة إلى تكريس تمثال "المسيح القائم من بين الأموات والصاعد إلى السماء"، من إبداع الفنان رودي رحمة، والذي بات يزيّن "حديقة الصلاة" برمزيّته اللاهوتية والفنية العميقة.تابع مراسم التدشين بتكريس "درب الصليب"، الذي استُوحي تصميمه من أبرز المزارات العالمية الكبرى، ليمنح المؤمنين مسلكًا تأمليًا يُعيد إحياء درب يسوع نحو الفداء. ثم توجّه إلى تكريس "كنيسة سيّدة الأرز"، حيث أقيمت صلاة المسبحة الوردية وسط جو من الخشوع والرجاء.وفي ختام الاحتفال، ألقى رئيس مزار سيّدة لبنان الأب فادي تابت كلمة عبّر فيها عن شكره العميق للبطريرك وجميع من ساهموا في إنجاز هذا المشروع الروحي-الفني، مؤكّدًا أنّ "ما نُنجزه اليوم تتمّة لما بدأه الآباء الأوائل، ونؤمن بأن الرسالة واحدة، والرسولون يتناوبون على حمل الشعلة".قدّم الأب تابت أيقونة سيّدة الأرز، التي رسمها الفنان ربيع صوما، عربون محبة وامتنان لغبطته. واختُتمت المناسبة بالبركة الرسولية، ونوّه البطريرك بهذا الإنجاز الروحي قائلاً: "ليكن هذا المكان واحة صلاة وتأمل لكلّ العابرين فيه، تلتقي فيه الأرض بالسماء، والقلوب بنعمة الله".