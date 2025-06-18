الخوري وجابر بحثا في آلية اطلاق عمل المجلس اللبناني للاعتماد

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زار جو ، وعرض معه سبل تفعيل اللبناني للإعتماد COLIBAC الذي يعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية لدى المختبرات الرسمية والخاصة، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة أنشطة الجهات المانحة لإدارة الجودة، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وشاراتها والمختبرات.وتم أيضًا البحث في موازنة ، مع تأكيد على أهمية رفعها كي يتم تنفيذ مشاريع تخدم القطاع الانتاجي.وناقشا أهمية إقامة مناطق صناعية جديدة ومتخصّصة بحسب الرؤية التي قدّمها وزير الصناعة والهادفة الى تأسيس Mini Industrial Zones في أكثر من منطقة لبنانية. وأثنى على الدراسة التي تعدّها بهدف تخصيص مساحات من تساعد في تحقيق هذا الهدف.