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لبنان

بجرم تزوير مستندات رسمية.. توقيف مختار سابق

Lebanon 24
18-06-2025 | 02:34
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أوقفت مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة أحد المختارين السابقين في بلدة وادي خالد، وذلك بجرم تزوير مستندات رسمية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد جرى التحقيق مع الموقوف، وتمّت إحالته إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المرجع القضائي المعني. 
 
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