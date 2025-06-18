بجرم تزوير مستندات رسمية.. توقيف مختار سابق

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أوقفت مفرزة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة أحد المختارين السابقين في بلدة ، وذلك بجرم تزوير مستندات رسمية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد جرى التحقيق مع الموقوف، وتمّت إحالته إلى المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المرجع القضائي المعني.