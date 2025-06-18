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لبنان

على شكل عملات ورقية.. درون إسرائيلية تلقي المناشير فوق ميس الجبل

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:07
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ألقت طائرة درون تابعة للعدو الاسرائيلي مناشير على شكل عملات ورقية عند ساحة بركة مدينة ميس الجبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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