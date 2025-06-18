وزيرا الصناعة والمالية يناقشان آلية تفعيل عمل المجلس اللبناني للاعتماد

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وتم أيضًا البحث في موازنة ، مع تأكيد الوزير على أهمية رفعها كي يتم تنفيذ مشاريع تخدم القطاع الانتاجي.كما ناقشا أهمية إقامة مناطق صناعية جديدة ومتخصّصة بحسب الرؤية التي قدّمها وزير الصناعة، الهادفة الى تأسيس Mini Industrial Zones في أكثر من منطقة لبنانية. وأثنى على الدراسة التي تعدّها بهدف تخصيص مساحات من تساعد في تحقيق هذا الهدف.