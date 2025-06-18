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لبنان

الرئيس عون التقى وزير الثقافة... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:31
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 بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الثقافة غسان سلامة، في الأوضاع الراهنة في ظل التطورات الأمنية وتداعياتها.
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