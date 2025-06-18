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لبنان
بُشرى للبلديات... هذا ما تبلغه الصمد من وزير المال!
Lebanon 24
18-06-2025
|
03:44
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تبلغ رئيس
لجنة الدفاع الوطني
والداخلية والبلديات النائب
جهاد الصمد
من
وزير المالية
ياسين جابر
قراره بتحويل مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي عن العام 2023، لتوزيعها على البلديات، وذلك في أعقاب الجلسة التي عقدتها اللجنة في مجلس النواب في حضور جابر، والتي دعت فيها الى تحويل هذه المستحقات للبلديات المنتخبة حديثا، وتأمين موارد مالية لها كي تستطيع العمل والإنطلاق والقيام بواجباتها تجاه المواطنين.
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وجاء في حيثيات قرار وزير المالية الذي تبلغه النائب
الصمد
:"وحيث أنه تمّ سابقاً توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي لغاية العام 2022، وبما أن المبالغ المحولة من قبل وزارة الإتصالات إلى حساب الخزينة في
مصرف لبنان
والتي تمثل حصة الرسم البلدي على اتصالات الهاتف الخليوي المحصلة خلال العام 2023 بلغت 2.269.787.087.000/ ل.ل، وبما أنه تم اقتطاع نسبة 1% تقريباً لصالح القرى التي ليس فيها بلديات عن الفترات السابقة التي سبق وتم توزيع عائداتها للبلديات والإتحادات، نتمنى عليكم:
أولاً : إقتطاع نسبة 1% مبلغ /22.697.870.000/ ل.ل لصالح القرى التي ليس فيها بلديات، على أن تتم في عملية التوزيع مراعاة المرسوم الرقم 2340/2015 المذكور أعلاه (بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والداخلية).
ثانياً: العمل على إعطاء الأمر المجرى الإداري اللازم (لجهة إعداد جداول التوزيع ضمن مشروع قرار مشترك وفقاً للمرسوم أعلاه) تمهيداً لتوزيع مبلغ /2.247.089.216.000/ ل.ل على البلديات واتحادات البلديات".
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