خلال 24 ساعة... إليكم عدد المهام التي نفذها الدفاع المدني!

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أفادت ان عناصرها نفذت 127 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 97: أعشاب: 63، أعشاب وأشجار: 6، احراج: 2، منازل: 5، سيارات: 1، مؤسسات 5، محطات لتوزيع المحروقات: 1، نفايات: 10، كهرباء: 4انقاذ: 4اسعاف: 18: حالات طارئة: 11، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 3خدمات عامة: 5سلامة عامة: 3