في مرفأي طرابلس وبيروت... خطوة نوعية من وزارة الأشغال!

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اضاف البيان:"يُعد هذا القرار محوريًا في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه ، حيث سيُسهم تشغيل الماسحات الضوئية في تحصين أمن المرفأين وزيادة إيرادات الدولة، ما يرسي ثقة عالمية بهما ويساهم في إعادة تأهيلهما كمركزين رئيسين في شرق ، ويسمح بتوسعتهما ويشجع ويزيد من أنشطة التصدير والاستيراد من لبنان وبشكل خاص الى الشقيقة ومنها.كما أن هذا الاجراء يتيح الرقابة الفورية الالكترونية الذكية على الحاويات ويساهم مباشرة في ضبط الثغرات الأمنية وتعزيز إجراءات السلامة العامة ومنع دخول المتفجرات والمواد الخطرة والمشعة فضلاً عن الحدّ من التهرب الجمركي وزيادة قدرة تحصيل إيرادات الخزينة العامة.كما يساهم هذا النظام في تحقيق الدقة في الإحصاء والتحصيل الضريبي لصالح وتعزيز تصنيف المرفأين وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية، ومدوّنة الأمن البحري الدولي".واشار البيان الى ان " شركة CMA Beirut Terminal Sal في مرفأ بيروت، وشركة CMA Tripoli Sal في مرفأ ، ابدتا استعدادهما الفوري لتوريد وتشغيل وصيانة ماسحات ضوئية متطورة من نوع Smith Detection أو Rapiscan، ضمن الاطر التعاقدية القائمة ، وفقًا لأعلى المعايير التقنية، دون أي تأخير مرتبط بفترات التصنيع المعتادة، ووضعها بتصرف إدارة لإجراءات المعاينة والتحكم والمراقبة الجمركية عليها بواسطة موظفي الجمارك، ودون ترتيب أية أعباء مالية على ، إذ ستُسدد كلفة توريد وتشغيل وصيانة الماسحات من الإيرادات الإضافية التي سيجري تحصيلها من بدل الكشف على الحاويات".وختم البيان لافتا الى ان "هذا الإجراء يأتي ضمن إطار لبنان بتطبيق المعايير الدولية، لا سيما مدونة ISPS الخاصة بأمن السفن والمرافئ، بما يعزز موقع المرافئ في منظومة التجارة الدولية ، ويكرّس رؤية الوزارة لتحديث المرافئ ورفع مستوى الجهوزية الأمنية والتقنية فيها، كما يمهّد لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة للمرافق الحيوية في البلاد".