درجات الحرارة سترتفع... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوة في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت
بين 22 و 30، طرابلس
بين 20 و 29، زحلة
بين 16و 32 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الخميس:
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و فوق الجبال و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .
-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و 80%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس
: 5,27
-ساعة غروب الشمس: 19,52