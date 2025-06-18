درجات الحرارة سترتفع... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوة في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، بين 16و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.الخميس:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و فوق الجبال و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و 80%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق-ساعة : 5,27-ساعة غروب الشمس: 19,52