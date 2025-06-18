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لبنان

درجات الحرارة سترتفع... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:08
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوة في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الآتي: 

-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات . 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29،  زحلة بين 16و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الخميس:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل، وارتفاعها بشكل محدود فوق  الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
السبت:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و فوق الجبال و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين:  55 و 80%.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  26 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,27
-ساعة غروب الشمس: 19,52
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