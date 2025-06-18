صحة هذه المرجعية الروحية ممتازة...ونقطة على سطر "التنحّي"

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لاحظ أحد الذين واكبوا التحركّات الأخيرة لأحد الروحيين، بعد إبلاله من وعكة صحية ألمّت به مؤخرًا، أنه يصرّ على القيام بنشاطه اليومي المكثّف على أكمل وجه، ومن دون أن تظهر عليه آثار التعب أو الوهن، وذلك لقطع الطريق على الذين يحاولون إقناعه بالتنحّي عن منصبه لدواعٍ صحّية، وليقول لهم: نقطة على السطر.ومن الملاحظات، التي يسوقها الذين يشاركون في النشاطات المكّثفة التي تقوم بها هذه المرجعية الروحية، أنها تبدو في حال صحّية ممتازة، وإن كانت تظهر عليها من حين إلى آخر بعض علامات الإرهاق، خصوصًا في الساعات المتقدمة من النهار.