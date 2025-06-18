29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله يجهز نفسه".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "jcpa" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "
حزب الله
" في
لبنان
يجهز نفسه للقتال ضد
إسرائيل
في ظل الحرب الدائرة بين
إيران
وإسرائيل منذ أقلّ من أسبوع.
Advertisement
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إنَّ الحزب ذكر أنه "في حال طلبت
طهران
منه الإنضمام للمعركة، فسيقوم بذلك"، مشيراً إلى أنه "رغم إدانة الحزب الشديدة للهجوم
الإسرائيلي
في قلب طهران، إلا أنَّ الرد الميداني ظلّ محدوداً في هذه المرحلة"، وتابع: "لكن خلف الكواليس، ووفقاً لتقديرات استخباراتية، يُجهز الحزب نفسه لاحتمال المُشاركة المباشرة في هذه المعركة في حال طلبت إيران ذلك".
وفي السياق، حذّر العقيد (إحتياط) في الجيش الإسرائيليّ جاك نيريا، المسؤول السابق في جهاز الإستخبارات العسكرية
الإسرائيلية
قائلاً: "يبدو أن حزب الله يواصل استعداداته، بما في ذلك إعداد بنك أهداف في حال طلبت طهران مشاركته. لم يحدث ذلك بعد، ولكنه قد يحدث، وقد يعني تصعيداً على جبهات متعددة".
وتحدّث التقرير أيضاً عن تأخير عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان والتي كان من المُفترض أن تبدأ يوم 15 حزيران الجاري، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد من حدّة التوتر على الحدود الشمالية، وأضاف: "بناء على ذلك، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات ميدانيَّة بالفعل، ويقول نيريا في الوقت نفسه إن تعزيز إسرائيل للجبهة مع إسرائيل بلواءين هو ليس خطوة رويتينة، بل بمثابة استعدادٍ لسيناريوهات أخطر بكثير".
وسبق أن أصدر "حزب الله" بياناً يوم الجمعة الماضي أدان فيه العدوان الإسرائيلي على إيران، معتبراً أن "
تل أبيب
تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، لكنه في الوقت ذاته لم يعلن عن أي عملٍ وشيك ضد إسرائيل.
إلى ذلك، تقولُ مصادر أمنية إسرائيلية، وفق التقرير، إنَّ "حزب الله ينتظرُ ضوءاً أخضر من طهران قبل تفعيل
الجبهة
الشمالية على نطاق واسع"، وأضافت: "إذا حدث هذا الأمر، فسيكون التراجع عنه صعباً للغاية".
في غضون ذلك، وصفت كاترين بيريز- شكديم، المحللة في شؤون
الشرق الأوسط
، في مقال خاص لمركز
القدس
للشؤون الخارجية والأمنية، الهجوم الإسرائيلي بأنه حدثٌ قد ينقذ المنطقة بأسرها، مشيرة إلى أنَّ إسرائيل لم تتصرف من أجل أمنها فحسب، بل أيضاً عن دول المنطقة والغرب، وتابعت: "إسرائيل هي الوحيدة التي تحركت عندما تردد الآخرون. لم يكن الهجوم عملاً عدوانياً، بل كان إجراءً ضرورياً وسليماً يُسهم في الاستقرار. عندما تقترب إيران من العتبة النووية، فإن التقاعس ليس سياسةً، بل هو استسلام".
وبحسب قولها، فإن الجمود العالمي سمح لإيران ليس فقط ببناء قنبلة نووية، بل أتاح لها مظلة نووية تغطي حزب الله والحوثيين والجماعات المُلحة في
العراق
وسوريا، وسيطرة إيرانية بطيئة ولكن حازمة على لبنان.
وأكملت: "لو لم تتحرك إسرائيل، لكُنا في وقت قصير أمامنا ليس فقط أربع جبهات، بل صراع نووي إقليمي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي يتحدث عن إسناد "حزب الله" لإيران.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث عن إسناد "حزب الله" لإيران.. ماذا كشف؟
18/06/2025 13:10:46
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "حزب الله" بعد هجوم إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
آخر خبر عن "حزب الله" بعد هجوم إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
18/06/2025 13:10:46
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السلاح.. تقرير أميركي يتحدث عن تحوّل ملحوظ في خطاب "حزب الله"
Lebanon 24
بشأن السلاح.. تقرير أميركي يتحدث عن تحوّل ملحوظ في خطاب "حزب الله"
18/06/2025 13:10:46
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث باسم الخارجية الأميركية للميادين: ندعم حق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها وحماية مجتمعاتها على الحدود الشمالية من حزب الله
Lebanon 24
متحدث باسم الخارجية الأميركية للميادين: ندعم حق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها وحماية مجتمعاتها على الحدود الشمالية من حزب الله
18/06/2025 13:10:46
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
06:00 | 2025-06-18
18/06/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيتون بعد الاجتماع الاستثنائي لنقابات العمال: لخطة طوارئ وطنية شاملة
Lebanon 24
زيتون بعد الاجتماع الاستثنائي لنقابات العمال: لخطة طوارئ وطنية شاملة
06:03 | 2025-06-18
18/06/2025 06:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غداً
Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غداً
05:56 | 2025-06-18
18/06/2025 05:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ترحيل مواد الزوق والجية.. بيان من الخولي
Lebanon 24
بشأن ترحيل مواد الزوق والجية.. بيان من الخولي
05:53 | 2025-06-18
18/06/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الإنترنت السريع"... إليكم ما قاله وزير الإتّصالات
Lebanon 24
عن "الإنترنت السريع"... إليكم ما قاله وزير الإتّصالات
05:46 | 2025-06-18
18/06/2025 05:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
Lebanon 24
"شيلوا السيارات جهنم"... شاهدوا ما حصل أمام منزل نادين الراسي في الحازمية (صور)
07:53 | 2025-06-17
17/06/2025 07:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
13:09 | 2025-06-17
17/06/2025 01:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟
Lebanon 24
بعد القرار بسجنه... ماذا ينتظر إعلاميّ لبنانيّ شهير؟
09:15 | 2025-06-17
17/06/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
14:25 | 2025-06-17
17/06/2025 02:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قاله نصرالله قبل سنوات حصل.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟
Lebanon 24
ما قاله نصرالله قبل سنوات حصل.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟
12:00 | 2025-06-17
17/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-06-18
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
06:03 | 2025-06-18
زيتون بعد الاجتماع الاستثنائي لنقابات العمال: لخطة طوارئ وطنية شاملة
05:56 | 2025-06-18
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غداً
05:53 | 2025-06-18
بشأن ترحيل مواد الزوق والجية.. بيان من الخولي
05:46 | 2025-06-18
عن "الإنترنت السريع"... إليكم ما قاله وزير الإتّصالات
05:38 | 2025-06-18
"المؤتمر الشعبي اللبناني" استنكر استشراء الفساد في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24