طوني عبود رئيسًا لاتحاد بلديات الشفت ومحمد حدارة لرئاسة اتحاد بلديات عرقة

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وقد انتخب رئيس بلدية منيارة رئيسا لاتحاد بلديات الشفت، ورئيس بلدية حلبا احمد الحلبي ، كما انتخب رئيس بلدية عرقة الاثرية محمد حدارة رئيسا لاتحاد بلديات عرقة الاثرية ومحمد عباس نائيا للرئيس.