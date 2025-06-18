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لبنان

طوني عبود رئيسًا لاتحاد بلديات الشفت ومحمد حدارة لرئاسة اتحاد بلديات عرقة

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:17
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عقدت المرحلة الثانية من انتخابات رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في محافظة عكار في مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ، في حضور امين سر المحافظة رولا البايع في سرايا حلبا الحكومية .
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وقد انتخب رئيس بلدية  منيارة طوني عبود رئيسا لاتحاد بلديات الشفت،  ورئيس بلدية حلبا عبد الحميد احمد الحلبي نائبا للرئيس، كما انتخب رئيس بلدية عرقة الاثرية محمد حدارة رئيسا لاتحاد بلديات عرقة الاثرية ومحمد عباس نائيا للرئيس.
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