في بريتال وجرد عرسال... الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما ضبطهُ (صور)

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"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل عدد من المطلوبين في بلدة – ، وأوقفت المواطن (م.ع.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في جرد ، وأوقفت المواطنَين (ا.ح.) وشقيقه (ع.ح.) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت عددًا من القذائف والمذنبات، كذلك ضبطت في منطقة وادي فارا – جرد عرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".