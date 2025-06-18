Advertisement

لبنان

في بريتال وجرد عرسال... الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما ضبطهُ (صور)

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1378106-638858435139970447.jpg
Doc-P-1378106-638858435139970447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتالبعلبك، وأوقفت المواطن (م.ع.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في جرد عرسال، وأوقفت المواطنَين (ا.ح.) وشقيقه (ع.ح.) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت عددًا من القذائف والمذنبات، كذلك ضبطت في منطقة وادي فارا – جرد عرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

















مواضيع ذات صلة
الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 13:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم منازل مطلوبين في زحلة وبعلبك.. وصور تكشف ما ضبطه
lebanon 24
18/06/2025 13:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الجيش يُداهم منازل مطلوبين في مناطق عدّة
lebanon 24
18/06/2025 13:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بريتال
lebanon 24
18/06/2025 13:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-06-18
06:03 | 2025-06-18
05:56 | 2025-06-18
05:53 | 2025-06-18
05:46 | 2025-06-18
05:38 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24