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لبنان

في عين التينة.. لاكروا ولاثارو في لقاء مع بري

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:30
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة، وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام وإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا وقائد قوات اليونيفل اللواء ارولدو لاثارو.
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يلتقي رئيس مجلس النواب  نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة،  وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام وإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا وقائد قوات اليونيفل اللواء ارولدو لاثارو.
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