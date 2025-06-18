في عين التينة.. لاكروا ولاثارو في لقاء مع بري

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة، وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام وإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا وقائد قوات اليونيفل اللواء ارولدو لاثارو.