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لبنان

"إشغال الفنادق" يتراجع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2025 | 05:15
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أدت الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران والمخاوف من إمتدادها إلى لبنان، إلى تراجع حركة الإشغال داخل الفنادق بصورةٍ لافتة خلال الأسبوع الماضي.
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وذكرت مصادر ناشطة في القطاع إنَّ مختلف نسبة الحجوزات في بعض الفنادق تراجعت أكثر من 30% في أسبوع، وذلك بسبب المخاوف والاضطرابات الأمنية.
 
وفي السياق، قال مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" إنَّ القطاع الفندقي كان من أكثر القطاعات المتأثرة بالأوضاع خلال العامين الأخيرين، وقال: "من حرب غزة إلى حرب لبنان وما ترافق ذلك من أزمات مختلفة، كلها عوامل أثرت على القطاع، وباتت خسائره كثيرة، في حين أن الفترة الزمنية للتعويض لم تكن طويلة بما يكفي فيما كان التعويل كبيراً على فترة الصيف التي يبدو أنها تأثرت بشدة بالوضع الإقليمي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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