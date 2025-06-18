"إشغال الفنادق" يتراجع

أدت الحرب الدائرة بين وإيران والمخاوف من إمتدادها إلى ، إلى تراجع حركة الإشغال داخل الفنادق بصورةٍ لافتة خلال الأسبوع الماضي.

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وذكرت مصادر ناشطة في القطاع إنَّ مختلف نسبة الحجوزات في بعض الفنادق تراجعت أكثر من 30% في أسبوع، وذلك بسبب المخاوف والاضطرابات الأمنية.

وفي السياق، قال مصدر اقتصادي لـ" " إنَّ القطاع الفندقي كان من أكثر القطاعات المتأثرة بالأوضاع خلال العامين الأخيرين، وقال: "من حرب غزة إلى حرب لبنان وما ترافق ذلك من أزمات مختلفة، كلها عوامل أثرت على القطاع، وباتت خسائره كثيرة، في حين أن الفترة الزمنية للتعويض لم تكن طويلة بما يكفي فيما كان التعويل كبيراً على فترة الصيف التي يبدو أنها تأثرت بشدة بالوضع الإقليمي".