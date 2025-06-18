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لبنان

سقوط جزء من حمولة شاحنة على طريق عام ‫الحدث الشويفات

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:46
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سقط جزء من حمولة شاحنة لمشروبات pepsi على طريق عام ‫الحدث الشويفات قرب مفرق الجامعة اللبنانية، ويجري العمل على معالجة الوضع. 
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"لبنان 24": سقوط جزء من حمولة شاحنة على طريق عام ‫الحدث الشويفات قرب مفرق الجامعة اللبنانية
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