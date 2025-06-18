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لبنان

تحذير لسالكي نفق خلدة!

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:44
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 ناشدت غرفة التحكم المروري  عبر منصة "اكس"، السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب سقوط كابلات للانارة في المحلة".
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واشارت الى انه" تم ابلاغ المعنيين للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير".
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