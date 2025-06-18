تحذير لسالكي نفق خلدة!

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ناشدت المروري عبر منصة "اكس"، السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل انفاق باتجاه بسبب سقوط كابلات للانارة في المحلة".واشارت الى انه" تم ابلاغ المعنيين للمعالجة ودراج من مفرزة سير يعمل على تسهيل السير".