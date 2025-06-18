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لبنان

الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:04
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اكد البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي ان" لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال"، وقال:"ان يدا الهية ترعاه والا كان تفكك"، مشيرا الى ان "واقعه الدقيق يدعو إلى الحياد وقد ذكره رئيس الجمهورية في خطاب القسم ومن الضروري ان تدعمنا الدول لتحقيق ذلك".
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 وشدد البطريرك الراعي في اللقاء الاعلامي الخاص الذي ينظمه المركز الكاثوليكي للإعلام، لمناسبة "اليوم العالمي الـ59 لوسائل الإعلام" والسنة اليوبيلية "الرجاء لا يخيب"  في  بكركي على وجوب انسحاب اسرائيل من التلال التي تحتلها كيليفعل رئيس الجمهورية فعله في نزع سلاح حزب الله".

اضاف:"عندما يعيش لبنان استقرارا اقتصاديا وسياسيا يستفيد من هذا الوضع الجميع، والهجرة اليوم تطال المسلمين والمسيحيين ،وللأسف لبنان لا يقدم الفرص للشباب، وهذه مأساتنا، ولكنهم استطاعوا تحقيق ذاتهم، و نأمل أن تقوم الدولة اقتصاديا ليبقى شبابنا في وطنهم".
ودعا" الإعلاميين والاعلاميات الى  ان يكونوا ناقلي الرجاء،ولكن في بعض الأحيان التواصل لا يولد الرجاء، إنما الخوف ،اللاثقة، الشك، الاثارة، والأذية لذلك وكما يقول قداسة البابا يجب نزع سلاح الإعلام وتطهير التواصل من كل روح عدوانية".
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