الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال

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اكد البطريرك الكادرينال ان" ليس ذاهبا إلى الزوال"، وقال:"ان يدا الهية ترعاه والا كان تفكك"، مشيرا الى ان "واقعه الدقيق يدعو إلى الحياد وقد ذكره رئيس الجمهورية في خطاب القسم ومن الضروري ان تدعمنا الدول لتحقيق ذلك".وشدد البطريرك في اللقاء الاعلامي الخاص الذي ينظمه المركز الكاثوليكي للإعلام، لمناسبة "اليوم العالمي الـ59 لوسائل الإعلام" والسنة اليوبيلية "الرجاء لا يخيب" في بكركي على وجوب انسحاب اسرائيل من التلال التي تحتلها كيليفعل رئيس الجمهورية فعله في نزع سلاح ".اضاف:"عندما يعيش لبنان استقرارا اقتصاديا وسياسيا يستفيد من هذا الوضع الجميع، والهجرة اليوم تطال والمسيحيين ،وللأسف لبنان لا يقدم الفرص للشباب، وهذه مأساتنا، ولكنهم استطاعوا تحقيق ذاتهم، و نأمل أن تقوم الدولة اقتصاديا ليبقى شبابنا في وطنهم".