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لبنان
أوقاف صور الإسلامية السنية حذّرت من عواقب انتحال صفة دينية
Lebanon 24
18-06-2025
|
05:08
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رأت دائرة أوقاف
قضاء صور
الإسلامية السنية في بيان أنه "كثر في الآونة الأخيرة، قيام بعض الأشخاص بادعاء صفات دينية كالإمامة أو المشيخة من دون أي مسوغ شرعي أو قانوني، حيث يظهرون عبر
وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي، مطلقين مواقف وخطابات باسم المشيخة، في محاولة لتضليل الرأي العام والانتحال غير المشروع لهذه الصفة. من بين هؤلاء، شخص يُدعى بلال سيف، يزعم أنه شيخ، وهو لا يحمل أي مؤهل علمي أو شهادة شرعية تخوله حمل هذه الصفة أو ممارسة أي نشاط ديني، كما أنه غير مكلف بأي مهمة دينية أو مدنية من قبل دائرة أوقاف قضاء صور الإسلامية السنية".
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وإذ أكدت الدائرة "رفضها القاطع لهذه التصرفات"، حذّرت من عواقب انتحال الصفة، التي تُعد جرماً يُعاقب عليه بموجب
قانون العقوبات
اللبناني". وشددت على أنها "لن تتهاون بعد اليوم مع أي تجاوزات من هذا النوع، بخاصة تلك التي تدخل ضمن اختصاصها ومهام القائمين عليها والمكلفين من قبلها".
ولفتت المواطنين ووسائل الإعلام إلى أن "الأشخاص المشار إليهم أعلاه لا يمثلونها بأي شكل من الأشكال، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وملاحقتهم أمام
القضاء
المختص".
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