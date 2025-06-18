سلامة استقبل رئيس مؤسسة الفرد بصبوص

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استقبل في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع الفرد بصبوص فادي بصبوص ترافقه مسؤولة الارشيف في المؤسسة زينة بصبوص .وكانت مناسبة تم خلالها اطلاع الوزير على عمل المؤسسة والالية المتبعة للحفاظ على ارث الفرد بصبوص واعتماده اكاديميا من خلال توثيق اعماله الفنية .وفي هذا الاطار قدم فادي وزينة بصبوص للوزير سلامة اخر كتاب عن الفرد بصبوص صدر عن الفرنسية Skira وباللغتين والانكليزية Alfred Basbous"Un pionnier moderniste "كما تطرق اللقاء الى سعي المؤسسة لانجاز كتاب جديد في الاشهر المقبلة تحت عنوان Cataloge Monograph، يتضمن مجموعة اعمال الفرد بصبوص على ان يتم اطلاقه ضمن فعالية ثقافية في مقر برعاية .