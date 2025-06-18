Advertisement

لبنان

الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1378136-638858466482303723.jpeg
Doc-P-1378136-638858466482303723.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام Jean-Pierre Lacroix تمسّك لبنان ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني، مشددًا على أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يُعدّ أمرًا حيويًا ليس للبنان فحسب، بل لدول المنطقة كافة، وأن دور "اليونيفيل" في صون هذا الاستقرار أساسي.
Advertisement

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تتمكن الدول المموّلة لمهام حفظ السلام الدولية من تأمين التمويل اللازم لعمل "اليونيفيل"، كي لا يتأثر أداء القوة الدولية العاملة في الجنوب سلبًا، مؤكدًا أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه.

كما منح الرئيس عون قائد "اليونيفيل" الجنرال Aroldo Lázaro وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال توليه قيادة قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل"
lebanon 24
18/06/2025 16:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": لسنا الطرف المنفّذ للقرار 1701 بل الداعم لتطبيقه
lebanon 24
18/06/2025 16:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
lebanon 24
18/06/2025 16:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يشيد بالدعم الأردني للبنان ويؤكد أهمية تطبيق قرار 1701 في الجنوب
lebanon 24
18/06/2025 16:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-06-18
09:22 | 2025-06-18
09:17 | 2025-06-18
09:13 | 2025-06-18
09:09 | 2025-06-18
09:05 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24