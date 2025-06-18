الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701

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أبلغ رئيس الجمهورية العماد مساعد لإدارة عمليات السلام Jean-Pierre Lacroix تمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع ، مشددًا على أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يُعدّ أمرًا حيويًا ليس للبنان فحسب، بل لدول المنطقة كافة، وأن دور "اليونيفيل" في صون هذا الاستقرار أساسي.وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول المموّلة لمهام حفظ السلام الدولية من تأمين التمويل اللازم لعمل "اليونيفيل"، كي لا يتأثر أداء العاملة في الجنوب سلبًا، مؤكدًا أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه.كما عون قائد "اليونيفيل" الجنرال Aroldo Lázaro من رتبة كومندور، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال توليه قيادة قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب.