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لبنان

أحوال القطاع العام وعمل ادارات الدولة بين مدير تعاونية الموظفين ومحافظ الجنوب

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:29
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زار المدير العام لتعاونية الموظفين نزيه حمود صباح اليوم، محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، ترافقه رئيسة فرع الجنوب لورا السن، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها حمود لمحافظة الجنوب بعد تسلمه مهامه  .  
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وبحث المجتمعون في الأوضاع اللبنانية، وبخاصة أحوال القطاع العام وعمل ادارات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان واللبنانيون عموما،  واكدوا "أهمية دور تعاونية الموظفين  الذي يشكل الدعامة الأساسية لمساندة الدولة والقطاع العام وموظفيه". 

ثم انتقل حمود والسن إلى ادارة الفرع حيث عرفته على اقسام الفرع ورؤسائه وموظفيه، واطلعته على آلية سير عملهم، وما لبث أن انضم ضو إلى الاجتماع، حيث تحدث حمود  وقال:"زيارتي اليوم ليست لاعطائكم التوجيهات أو التعليمات لأن سمعتكم في اداء عملكم وواجبكم  الوظيفي سبقتكم، وانطلاقا من خبرتي كمسؤول تدرجت في سلم المسؤوليات الوظيفية وصولاً إلى رئيس فرع ومن ثم إلى مدير لهذه الإدارة، أعرف معاناتكم كموظفين ونحن جميعاً نعمل ونقدم خدماتنا باللحم الحي"، مؤكداً أنه "رغم كل الصعوبات ، التعاونية مؤسسة تبيض الوجه، وعلينا ان نكون دائما عند حسن ظن المواطنين والعمل بضمير وبطيبة خاطر ومحبة وعلاقتنا جيدة في ما بيننا".

 ونوه بـ "عمل  موظفي الفرع المتميز بقيادة رئيستهم السن وادائهم الوظيفي الذي أثمرت نتائجه عدم وجود شكاوى من المواطنين ،  وكل ذلك أيضاً بفضل جهود الرئيسة التي تهتم وتسعى دائماً الى تحقيق  كل ما من شأنه ارساء خدمة المصلحة العامة وخدمة المواطنين والاهتمام بالموظفين في آن".

وختم  واعدا الموظفين "العمل على تقديم كل ما نستطيع بدورنا لإدارة التعاونية وموظفيها عموما، لأنكم لا تعملون فقط للعمل كموظفين بل انتم تؤدون واجبكم للخدمة العامة اولاً و لأنفسكم ثانياً ، عبر ترك الأثر الطيب بأخلاقكم وعملكم النظيف والاداء والعلاقات الجيدة بين زملائكم، وعلى هذه الأرضية تقوم مبادئ عملنا والمعروفة لكم جميعاً وتنفذونها بكل محبة".
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