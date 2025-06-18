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لبنان

زيتون بعد الاجتماع الاستثنائي لنقابات العمال: لخطة طوارئ وطنية شاملة

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:03
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عقد المجلس التنفيذي ل"الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين"، اجتماعا استثنائيا برئاسة النقيب بول زيتون، للبحث في المستجدات الإقليمية والمحلية، وخصوصا في ظل التدهور الخطير للأوضاع العامة والتصعيد العسكري المتسارع الذي يهدد بجر لبنان إلى حرب مدمرة جديدة".
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اثر الاجتماع،  قال زيتون:"ما نشهده من تخلّ تام للدولة عن مسؤولياتها، ووسط الصمت المريب والتقاعس الممنهج في ظل أخطر مرحلة يمر بها لبنان منذ عقود، نرفع الصوت عاليا ونطالب الحكومة اللبنانية ورئيسها بتحمّل المسؤولية الوطنية قبل فوات الأوان،  ونطالب بوضع خطة طوارئ وطنية شاملة تتضمن المحاور التالية بشكل فوري وعاجل:

- خطة اقتصادية إنقاذية توقف الانهيار المتسارع ، تحمي القدرة الشرائية ، وتكبح جشع السوق والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن.

- خطة غذائية متكاملة تؤمّن المواد الأساسية وتخزّنها بشكل علمي وعادل، وتضمن توزيعها بشفافية، مع ضبط الاحتكار بقبضة حازمة.

- خطة صحية طارئة تجهّز القطاع الصحي لأي طارئ، تحفظ كرامة المرضى والطواقم الطبية، وتؤمن البدائل في حال تفكّك البنية التحتية أو تعطل سلاسل الإمداد".

وحذّر من أن "الصمت لم يعد خيارا، والإهمال سيقابل غضب الطبقات العاملة التي لم تعد تحتمل الموت جوعا أو ذلا أو تحت نيران لا شأن لها بها. كرامة الناس فوق مصالحكم. حياة العمال والمستخدمين ليست وقودا لحروبكم ولا ضحية لفشلكم، فلتتحمّلوا مسؤولياتكم فورًا، وإلّا فإن الشارع آتٍ، والنقابات ستكون في مقدمة الدفاع عن هذا الشعب".
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