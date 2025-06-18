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لبنان
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: ناقشنا مع الحوت اسعار تذاكر الميدل إيست
Lebanon 24
18-06-2025
|
06:13
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عقدت لجنة
الاقتصاد الوطني
والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة
النائب فريد البستاني
وحضور النواب الأعضاء.
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وقال النائب
البستاني
بعد الجلسة : "استضفنا في
اجتماع اللجنة
اليوم رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد
الحوت
وناقشنا موضوع اسعار شركة الميدل إيست وتذاكر السفر، ودخلنا بموضوع الجدوى الاقتصادية، فالشركة وطنية لكن خاصة. وأشار الحوت إلى انه لا يطالب بالحصرية. وتطرق الحديث إلى مطار القليعات ودراسة الجدوى الاقتصادية منه إذا كان ستدخل الميدل إيست فيها واكد الحضور تحديث وتحسين
مطار رفيق الحريري الدولي
وهناك دراسة تقوم بها دار الهندسة لتوسيع
المطار
".
أضاف:"ان الميدل إيست احدى العناصر المهمة لتحفيز الاقتصاد من اجل ذلك يجب تحديث المطار وهو صلة
لبنان
بالعالم ونحن نقدر الميدل إيست وهي تؤمن فرص عمل لكثير من الموظفين ونقدر بان هذه الشركة تقوم بالصيانة
دوما
".
تطرق النائب البستاني إلى قانون المنافسة وقال:" القول إن
فريد البستاني
تضرر من قانون المنافسة غير صحيح وتضليل للرأي العام وكنت تقدمت باقتراح لاستعادة اموال المودعين وسأكمل بهذا المسار".
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