البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: ناقشنا مع الحوت اسعار تذاكر الميدل إيست

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عقدت لجنة والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة وحضور النواب الأعضاء.وقال النائب بعد الجلسة : "استضفنا في اليوم رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد وناقشنا موضوع اسعار شركة الميدل إيست وتذاكر السفر، ودخلنا بموضوع الجدوى الاقتصادية، فالشركة وطنية لكن خاصة. وأشار الحوت إلى انه لا يطالب بالحصرية. وتطرق الحديث إلى مطار القليعات ودراسة الجدوى الاقتصادية منه إذا كان ستدخل الميدل إيست فيها واكد الحضور تحديث وتحسين وهناك دراسة تقوم بها دار الهندسة لتوسيع ".أضاف:"ان الميدل إيست احدى العناصر المهمة لتحفيز الاقتصاد من اجل ذلك يجب تحديث المطار وهو صلة بالعالم ونحن نقدر الميدل إيست وهي تؤمن فرص عمل لكثير من الموظفين ونقدر بان هذه الشركة تقوم بالصيانة ".تطرق النائب البستاني إلى قانون المنافسة وقال:" القول إن تضرر من قانون المنافسة غير صحيح وتضليل للرأي العام وكنت تقدمت باقتراح لاستعادة اموال المودعين وسأكمل بهذا المسار".