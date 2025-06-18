هاني استقبل وفدا من مشروع "Seed Lebanon"

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إستقبل الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، وفدا من مشروع "Seed " التابع للمعهد الزراعي المتوسطي في باري – "CIHEAM Bari" في إطار متابعة تنفيذ المشروع المشترك الهادف إلى دعم التعافي الزراعي وتعزيز قطاع البذور في .وعقد اجتماع موسع للجنة التسيير في حضور ممثلين عن و"CIHEAM" والسفارة ، تم في خلاله عرض تقدم المشروع ونتائجه الأولية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.ويحظى المشروع بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة مليون ، يستهدف بشكل خاص المناطق المتأثرة بالحرب، لا سيما في محافظتي والنبطية، عبر برامج لدعم المزارعين وتطوير سلاسل إنتاج البذور المحلية وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام.هانيورحب هاني بالحضور، وأكد أن المشروع، "يعد من المبادرات النموذجية التي تنسجم مع رؤية وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي، وتمكين صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم إنتاج البذور المحلية"، وثمن عاليا "هذا التعاون النوعي مع إيطاليا وCIHEAM، لما له من أثر مباشر لإعادة تنشيط الزراعية في المناطق المتأثرة وتحسين جودة الإنتاج وخلق فرص عمل في الريف".، اعرب الوفد عن اعتزازه بـ"الشراكة المثمرة مع لبنان"، مؤكدا " المعهد بمواكبة جهود الوزارة في نقل الخبرات الزراعية وتطوير المهارات المحلية، وضمان استدامة النتائج على المدى .ويتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في مجال إنتاج البذور، من خلال بناء قدرات المزارعين وتطوير البنى التحتية الزراعية وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية في مواجهة تغير المناخ. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم متواصل من الحكومة الإيطالية للقطاع الزراعي في لبنان وترسيخا لعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.