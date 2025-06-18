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لبنان

حريق كبير خلف دير تعنايل

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:37
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اندلع حريق كبير قرب "قساطلي شتورا"، خلف دير تعنايل.
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وأتت النيران على مساحة من القمح وعدد من الاشجار، بينما حضر عناصر الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق.
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