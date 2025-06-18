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عقد لقاءٌ بين قيادتي حركة "أمل" و" " ضم رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ علي دعموش ورئيس الهيئة التنفيذية للحركة الدكتور مصطفى الفوعاني.بعد اللقاء صدر عن المجتمعين البيان الآتي:" في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، ومع قرب حلول شهر محرم الحرام، شهر الشهادة والتضحية والفداء، عقدت قيادتا وحزب الله اجتماعا تنسيقياً، جددتا خلاله التزامهما الثابت بمبادئ الحسينية التي أرساها الإمام الحسين، مؤكدتين أهمية إحياء المجالس العاشورائية بما يليق بعظمة هذه المناسبة، وبما يعزز القيم والوطنية، ويجسد وحدة الصف المقاوم في مواجهة التحديات كافة".وأكد الطرفان أن "المجالس العاشورائية هذا العام ستكون محطة لترسيخ ثقافة والصبر والصمود، ورسالة إلى العدو الصهيوني بأن شعبنا متمسك بخياراته وثوابته، ولن يتراجع عن الدفاع عن الأرض والكرامة".وفي سياق مواجهة تداعيات العدوان الغاشم صيف 2024، شددت القيادتان على أن "ملف إعادة الإعمار هو أولوية وطنية وإنسانية، يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وكل القوى الحية، كما جدّدتا الشكر لكل الدول الصديقة والشقيقة التي ساهمت وتساهم في دعم صمود شعبنا ومساعدته على تجاوز آثار العدوان". ودانت القيادتان "الهجمات العدوانية الشرسة التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية "، معتبرتين أن "هذه الحملات العدوانية ما هي إلا محاولات يائسة لاستهداف محور المقاومة ككل، والنيل من إرادة الشعوب الحرة"، واكدتا أن " ستبقى الداعم الأول لقضايا الأمة العادلة، وركنًا متينًا في مواجهة الهيمنة والاستعمار".وختاما دعا الطرفان أبناء شعبنا في إلى "المزيد من الوحدة والتماسك، والابتعاد عن كل ما يفرق الصفوف، والعمل على تعزيز السلم الأهلي، وصون الإنجازات الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات الجسام".