Advertisement

لبنان

لقاء بين "أمل" و"حزب الله": للتماسك والابتعاد عن كل ما يفرق الصفوف

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1378176-638858508224982987.jpg
Doc-P-1378176-638858508224982987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد لقاءٌ بين قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" ضم رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ علي دعموش ورئيس الهيئة التنفيذية للحركة الدكتور مصطفى الفوعاني.
Advertisement

بعد اللقاء صدر عن المجتمعين  البيان الآتي:" في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، ومع قرب حلول شهر محرم الحرام، شهر الشهادة والتضحية والفداء، عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله اجتماعا تنسيقياً، جددتا خلاله التزامهما الثابت بمبادئ الثورة الحسينية التي أرساها الإمام الحسين، مؤكدتين أهمية إحياء المجالس العاشورائية بما يليق بعظمة هذه المناسبة، وبما يعزز القيم الدينية والوطنية، ويجسد وحدة الصف المقاوم في مواجهة التحديات كافة".

وأكد الطرفان أن "المجالس العاشورائية هذا العام ستكون محطة لترسيخ ثقافة المقاومة والصبر والصمود، ورسالة إلى العدو الصهيوني بأن شعبنا متمسك بخياراته وثوابته، ولن يتراجع عن الدفاع عن الأرض والكرامة".

وفي سياق مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم صيف 2024، شددت القيادتان على أن "ملف إعادة الإعمار هو أولوية وطنية وإنسانية، يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وكل القوى الحية، كما جدّدتا الشكر لكل الدول الصديقة والشقيقة التي ساهمت وتساهم في دعم صمود شعبنا ومساعدته على تجاوز آثار العدوان". ودانت القيادتان "الهجمات العدوانية الشرسة التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرتين أن "هذه الحملات العدوانية ما هي إلا محاولات يائسة لاستهداف محور المقاومة ككل، والنيل من إرادة الشعوب الحرة"، واكدتا أن "إيران ستبقى الداعم الأول لقضايا الأمة العادلة، وركنًا متينًا في مواجهة الهيمنة والاستعمار".

وختاما دعا الطرفان أبناء شعبنا في لبنان إلى "المزيد من الوحدة والتماسك، والابتعاد عن كل ما يفرق الصفوف، والعمل على تعزيز السلم الأهلي، وصون الإنجازات الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات الجسام".
مواضيع ذات صلة
لقاء نقابي في الهرمل بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
18/06/2025 19:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة مشتركة بين "حزب الله" و"التيار"
lebanon 24
18/06/2025 19:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراضات تعرقل اعلان لائحة مخاتير بيروت و"الاهالي" اكثر تماسكا
lebanon 24
18/06/2025 19:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة و"حزب الله"
lebanon 24
18/06/2025 19:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-18
12:23 | 2025-06-18
12:22 | 2025-06-18
12:08 | 2025-06-18
11:57 | 2025-06-18
11:39 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24