سلامة إستقبل رئيس لجنة مهرجانات فقرا- كفرذبيان

Advertisement

إستقبل في مكتبه في المكتبة الوطنية- ، رئيس لجنة مهرجانات فقرا- كفرذبيان المحامي منصور ، ونائبة الرئيس الدكتورة ورئيس البلدية السابق الدكتور .واوضح مهنا اثر اللقاء :"ان زيارة الوزير تأتي في اطار شكرنا وامتنانا لمعاليه، لاهتمامه ومتابعته الملفات المعنية بحماية المواقع الأثرية والبيئية في البلدة وذلك بشكلٍ دقيق وقانوني .وكانت مناسبة تطرقنا خلالها الى موضوع المخطط التوجيهي في فقرا -كفرذبيان والذي بدأت به البلدية السابقة ، على امل ان يتم انجازه مع مراعاة رفع الاجحاف عن مالكي العقارات المجاورين ".واضاف :" كذلك تم البحث في إمكانية ترميم عدد من المواقع الأثرية في البلدة من خلال هبات حيث وعد الوزير اجراء المزيد من الإتصالات لتأمين ما يستلزم للحفاظ على المواقع الاثرية في منطقة فقرا - كفرذبيان".من جهة ثانية ، وضع الحضور الوزير سلامة في اجواء إلغاء مهرجانات فقرا- كفرذبيان الدولية لصيف 2025 وذلك بسبب الأوضاع والتطورات الحاصلة.