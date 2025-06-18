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لبنان

سلامة إستقبل رئيس لجنة مهرجانات فقرا- كفرذبيان

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:50
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إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، رئيس لجنة مهرجانات فقرا- كفرذبيان  المحامي منصور مهنا، ونائبة الرئيس الدكتورة جوزفين زغيب ورئيس البلدية السابق الدكتور بسام سلامة .
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واوضح  مهنا اثر اللقاء :"ان زيارة الوزير تأتي في اطار شكرنا وامتنانا  لمعاليه، لاهتمامه ومتابعته الملفات المعنية بحماية المواقع الأثرية والبيئية في البلدة وذلك بشكلٍ  دقيق وقانوني .

وكانت مناسبة تطرقنا خلالها الى موضوع المخطط التوجيهي في فقرا -كفرذبيان والذي بدأت  به البلدية السابقة ، على امل ان يتم انجازه مع مراعاة رفع الاجحاف عن مالكي العقارات المجاورين ".

واضاف :" كذلك تم البحث في إمكانية ترميم عدد من المواقع الأثرية في البلدة من خلال هبات حيث وعد الوزير اجراء المزيد من الإتصالات لتأمين ما يستلزم للحفاظ على المواقع الاثرية في منطقة فقرا - كفرذبيان".

من جهة ثانية ، وضع الحضور الوزير سلامة في اجواء إلغاء مهرجانات فقرا- كفرذبيان الدولية لصيف 2025 وذلك بسبب  الأوضاع والتطورات الحاصلة.
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